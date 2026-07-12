/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ பள்ளி மாணவியை கடத்தி அத்துமீறிய வாலிபர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:26 AM
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பொதட்டூர்பேட்டை: பொதட்டூர்பேட்டை அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிளஸ் 2 மாணவியை, பள்ளி செல்லும் வழியில், வாணிவிலாசபுரத்தைச் சேர்ந்த சாமியப்பன், 19, என்பவர் வழிமறித்துள்ளார். மேலும், அவரது இருசக்கர வாகனத்தில், மாணவியை கடத்தி சென்று, அத்துமீற முயன்றுள்ளார்.
அவரிடமிருந்து தப்பிய மாணவி, பெற்றோரிடம் நடந்ததை தெரிவித்துள்ளார். அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், பொதட்டூர்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
விசாரித்த போலீசார், சாமியப்பனை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர். மேலும், கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்த சாமியப்பன் உறவினர்கள் நா ன்கு பேரிடமும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.