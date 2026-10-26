மதுபாட்டில் விற்ற வாலிபர் சிக்கினார்

ADDED : அக் 20, 2026 08:16 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: இருசக்கர வாகனத்தில் பதுக்கி வைத்து, மதுபாட்டில் விற்பனை செய்த, அஜித், 18, என்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பொதட்டூர்பேட்டையில், இருசக்கர வாகனத்தில் வலம் வரும் வாலிபர், மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக, பொதட்டூர்பேட்டை போலீசாருக்கு நேற்று தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, தீவிர வாகன சோதனை நடத்திய போலீசார், தண்டுமாரியம்மன் கோவில் அருகே, வேகமாக வாகனத்தில் சென்ற வாலிபரை பிடித்து சோதனை மேற்கொண்டனர். அவரது பைக்கில், 28 மது பாட்டில்கள் பதுக்கி வைத்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
அந்த மதுபாட்டில்களை கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வதற்காக வைத்திருப்பதாக, அந்த வாலிபர் தெரிவித்தார்.
விசாரணையில் அந்த நபர், பொதட்டூர்பேட்டை, அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்த அஜித், 18, என தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், அவரிடம் இருந்து, 28 மது பாட்டில்களையும், ‘பஜாஜ் சி.டி. 100’ இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர்.