/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/கஞ்சா கடத்திய வாலிபர் சிக்கினார்
ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
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திருத்தணி: ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து, தமிழகத்திற்கு திருத்தணி வழியாக கஞ்சா கடத்தப்பட்டு வருவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, திருத்தணி அடுத்த பொன்பாடி சோதனைச்சாவடியில், திருத்தணி இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுமார் மற்றும் போலீசார், இன்று (நவ.,1) வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, நகரி பகுதியில் இருந்து, திருத்தணி நோக்கி வந்த இருசக்கர வாகனத்தை, போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, வாகனத்தில் 1 கிலோ கஞ்சா கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து, போலீசார் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, அதை கடத்தி வந்த, திருத்தணி சரஸ்வதி நகரைச் சேர்ந்த பூபதி, 21, என்பவரை கைது செய்தனர்.