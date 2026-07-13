/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ குழந்தை திருமணம் வாலிபர் பிடிபட்டார்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:36 AM
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பொதட்டூர்பேட்டை: பொதட்டூர்பேட்டை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட 17 வயது சிறுமி, கடந்த 30ம் தேதி மாயமானார். இதுகுறித்த புகாரின்படி, பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார் தேடி வந்தனர். இதுதொடர்பாக, பொதட்டூர்பேட்டை அடுத்த நெடுங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கீர்த்தி, 24, என்பவரிடம் விசாரித்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், சிறுமியை கடத்தி சென்று திருமணம் செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கீர்த்தியை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.