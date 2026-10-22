அத்திப்பட்டில் கஞ்சா விற்ற வாலிபர் சிக்கினார்

UPDATED : அக் 08, 2026 12:17 AM
ADDED : அக் 08, 2026 12:14 AM
மீஞ்சூர்: அத்திப்பட்டு ரயில் நிலையம் அருகே, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு, அத்திப்பட்டு புதுநகர் ரயில் நிலையங்களின் அருகில், கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக வந்த தகவலின்படி, நேற்று ரோந்து போலீசார், அப்பகுதிகளில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அத்திப்பட்டு ரயில் நிலையம் அருகே, சந்தேகத்திற்கு இடமாக சுற்றித்திரிந்த வாலிபர் ஒருவரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில், அவர் சென்னை கொருக்குப்பேட்டையை சேர்ந்த சூர்யபிரகாஷ், 23, என்பது தெரிந்தது.
அவர் வைத்திருந்த பையை சோதனை செய்த போது, அதில் சிறு சிறு பாக்கெட்டுகளில், 1,200 கிராம் கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருந்தன.
தொடர் விசாரணையில், கொருக்குப்பேட்டையில் இருந்து ரயில் மூலம் கஞ்சா பொட்டலங்களை கடத்தி வந்து, மீஞ்சூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் விற்பனை செய்து வந்தது தெரிந்தது.
அதையடுத்து, மீஞ்சூர் போலீசார் சூர்யபிரகாஷை கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்த கஞ்சா பொட்டலங்களும் கைப்பற்றப்பட்டன.