பஸ் நிலையத்தில் வாலிபர் உடல் மீட்பு

ADDED : நவ 01, 2026 08:56 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இறந்து கிடந்த, ரமேஷ், 45, என்பவரின் உடலை மீட்டு, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலைத்தில், இன்று (நவ.,1) அதிகாலை 1:30 மணியளவில், ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக, புல்லரம்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் விரைந்து சென்று, இனிப்பு கடை அருகே பயணியர் அமரும் இருக்கையில் இறந்து கிடந்த ஆண் சடலத்தை கைப்பற்றி, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைககு அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர்.
அவரது சட்டப்பையில் இருந்த ஆதார் அட்டையில், எடப்பாளையம், அலமாதி பகுதியைச் சேர்ந்த சீனிவாசன் மகன் ரமேஷ், 45, என தெரிய வந்தது.
இவர், எதற்கு இங்கு வந்தார், எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்து, வழக்கு பதிந்து, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.