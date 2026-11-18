சாலையோர தடுப்பில் மோதி பைக்கில் சென்ற வாலிபர் காயம்
சாலையோர தடுப்பில் மோதி பைக்கில் சென்ற வாலிபர் காயம்
ADDED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: சாலையோரம் உள்ள இரும்பு தடுப்பு மீது மோதி, இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து சென்ற, சபீர், 23, என்ற வாலிபர் படுகாயம் அடைந்தார்.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த கோபாலபுரத்தை சேர்ந்தவர் சபீர். இவர், இன்று (நவ.,18) அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர் நியாஸ், 24, என்பவருடன், ‘யமஹா’ இருசக்கர வாகனத்தில், சோளிங்கர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
சின்னநாகபூண்டி படவேட்டம்மன் கோவில் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது, நியாசின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த இருசக்கர வாகனம், சாலையோர இரும்பு தடுப்பில் மோதி கவிழ்ந்தது.
இதில், சபீர் படுகாயம் அடைந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் சபீரை மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக, சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
பின், மேல் சிகிச்சைக்காக, ராணிப்பேட்டை சி.எம்.சி., மருத்துவமனைக்கு சபீர் கொண்டு செல்லப்பட்டார். இந்த விபத்து குறித்து, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.