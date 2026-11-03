டூ –வீலர் மீது லாரி மோதி வாலிபர் பலி

UPDATED : நவ 02, 2026 07:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:28 PM
ஊத்துக்கோட்டை: இருசக்கர வாகனத்தின் மீது லாரி மோதிய விபத்தில், வாலிபர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சென்னை, அயனாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தனுஷ், 27. கடந்த 30ம் தேதி, இவர் தனது நண்பரின் பைக்கில், திருமண நிகழ்விற்காக, ஆந்திர மாநிலம், நகரி சென்று, மீண்டும் வீடு திரும்பிக் கொண்டு இருந்தார்.
ஊத்துக்கோட்டை – திருவள்ளூர் நெடுஞ்சாலையில், பெரிஞ்சேரி அருகே சென்று கொண்டு இருந்தபோது, எதிரே வந்த லாரி, இவரது இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இந்த விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்த தனுஷ், சிகிச்சைக்காக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அங்கு, அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று பரிதாபமாக தனுஷ் உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து, வெங்கல் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.