இழுவை வாகனம் மீது லாரி மோதி வாலிபர் பலி

ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM
மேல்மருவத்துார், ஆக. 15–-
சோத்துப்பாக்கம் அருகே சென்னை-- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இழுவை வாகனம் மீது லாரி மோதியதில், 31 வயது வாலிபர் உயிரிழந்தார். இருவர் படுகாயமடைந்தனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம்,மேல்செவலம்பாடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வாசு, 31. இவர், ரெட்டியார்பாளையம் குமார், 29, மற்றும் மேல்மலையனுாரை சேர்ந்த கார்த்திகேயன், 30, ஆகியோருடன் நேற்று அதிகாலை 3 மணியளவில், தாம்பரத்தில் இருந்து வந்தவாசி நோக்கி அசோக் அசோக் லேலண்ட் லாரியில் சென்றனர். லாரியை குமார் என்பவர் ஓட்டி சென்றார்.
சென்னை – -- திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மதுராந்தகத்தில் இருந்து சென்ற இழுவை வாகனம் சோ த்துப்பாக்கம் புறவழி சாலையில் நின்றது. அதை பின் தொடர்ந்து சென்ற லாரி ஒட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, இழுவை வாகனம் மீது மோதி அருகில் உள்ள பேருந்து நிழற்குடையில் மோதியது.
இதில் லாரியின் முன்பக்கம் அமர்ந்து வந்த வாசு, கண்ணாடியை உடைத்துக் கொண்டு கீழே விழுந்ததில், தலையில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மேல்மருவத்துார் போலீசார், படுகாயம் அடைந்த லாரி ஓட்டுநர் குமார் மற்றும் கார்த்திகேயன் ஆகியோரை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
பின், விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு, இழுவை வாகனத்துடன் தப்பி சென்ற ஓட்டுநரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.