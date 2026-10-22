/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/சரக்கு ஆட்டோ மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 05:31 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:16 PM
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திருத்தணி: சரக்கு ஆட்டோ மோதி, இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற, 30 வயது வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
அரக்கோணம் அடுத்த கீழாந்துறை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் திலீப், 30. இவர், நேற்று முன்தினம் காலை, திருத்தணிக்கு ‘பல்சர்’ பைக்கில் சென்றார்.
திருத்தணி பைபாஸ் நந்தி ஆற்றுப்பாலம் அருகே சென்ற போது, எதிரே வந்த ‘டாடா ஏஸ்’ சரக்கு ஆட்டோ மோதியதில் படுகாயம் அடைந்தார்.
அவரை மீட்ட அப்பகுதி மக்கள், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்சில் அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று காலை 10:00 மணியளவில், திலீப் உயிரிழந்தார்.
இந்த விபத்து குறித்து, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.