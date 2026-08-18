﻿ போலீஸ் ஏட்டை தாக்கிய த.வெ.க., நிர்வாகி கைது 

ADDED : ஆக 13, 2026 11:27 PM
திருவாரூர்: திருவாரூரில், போலீஸ் ஏட்டை தாக்கிய த.வெ.க, நிர்வாகி ராஜேஷ், 34, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவாரூர், அழகிரி காலனியை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ். இவர், த.வெ.க., வழக்கறிஞர் அணி மாவட்ட இணை அமைப்பாளர். நேற்று ராஜேஷ், திருவாரூர் நீதிமன்றத்தில், போலீசார் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் அருகே தன் பைக்கை நிறுத்தியுள்ளார்.
அப்போது, போலீஸ் வாகனத்தில் இருந்த ஏட்டு வினோத்திடம், அப்பகுதியில் இறந்த நிலையில் கிடந்த நாயை அப்புறப்படுத்த கூறியுள்ளார். வினோத், 'இது என் வேலை இல்லை' என கூறியதால், இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பினர்.
இந்நிலையில், வினோத் பணி முடிந்து சென்றபோது, அவரை பின்தொடர்ந்து சென்ற வழக்கறிஞர் ராஜேஷ், நீதிமன்ற வளாகத்துக்கு வெளியே வைத்து, வினோத்தை தாக்கினார். போலீசார், ராஜேஷை கைது செய்தனர்.