மத்திய பல்கலை குடியிருப்பில் 100 சவரன் நகைகள் திருட்டு?
மத்திய பல்கலை குடியிருப்பில் 100 சவரன் நகைகள் திருட்டு?
UPDATED : நவ 10, 2026 10:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:03 PM
திருவாரூர்: திருவாரூர், மத்திய பல்கலை குடியிருப்பில், 100 சவரன் நகைகளைத் திருடியோரை, போலீசார் தேடுகின்றனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், நீலக்குடியில் உள்ள மத்திய பல்கலையில், தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களுக்கான குடியிருப்பில், 120க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
தீபாவளி விடுமுறை முடிந்து, பேராசிரியர்கள் சிலர் குடியிருப்புக்கு வந்தபோது, ஏழு வீட்டு கதவுகளின் பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு இருந்தன. பேராசிரியர் வித்யாவின் கணவர் பாலாஜி, தன் வீட்டில், 10 சவரன் நகைகள் திருடு போனதாக, நன்னிலம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
இதில், உடைக்கப்பட்டிருந்த ஏழு வீடுகளில் இருந்து, 100 சவரன் நகைகள், 10 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், வெள்ளிப் பொருட்கள் திருடு போனதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், ஊருக்குச் சென்ற பல பேராசிரியர்கள், இன்னும் வீடு திரும்பாத நிலையில், அவர்கள் வீடுகளிலும் நகைகள் திருடப்பட்டுள்ளனவா என்ற விபரம் தெரியாத நிலையில், நகைகளைத் திருடிய மர்ம நபர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.