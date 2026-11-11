/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவாரூர்/திருவாரூரில் ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் 160 சவரன் நகைக்கொள்ளை
திருவாரூரில் ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் 160 சவரன் நகைக்கொள்ளை
திருவாரூரில் ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியர் வீட்டில் 160 சவரன் நகைக்கொள்ளை
ADDED : நவ 05, 2026 02:02 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:02 PM
அ நிறம் | அளவு
திருவாரூர்: திருவாரூரின் கோட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் கோவிந்தராஜ். இவர் பெங்களூரூவில் உள்ள தனது மகள் வீட்டுக்கு சீர்வரிசை கொடுப்பதற்காக சென்றிருந்தார். வீட்டில் யாரும் இல்லாததை அறிந்த மர்ம நபர்கள், கோவிந்தராஜின் வீட்டில் உள்ளே நுழைந்துள்ளனர்.
பீரோவில் இருந்த 160 சவரன் நகையைக் கொள்ளையடித்து விட்டு, தப்பிச் சென்றுள்ளனர். திருடப்பட்ட நகைகளின் மதிப்பு ரூ.1.60 கோடி.
கொள்ளை சம்பவம் தொடர்பாக போலீசாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டது. அதகேரில் எஸ்பி சதீஷ்குமார் தலைமையிலான போலீசார் நேரில் சென்று தடயங்களை சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். கொள்ளையடித்த நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.