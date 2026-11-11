யுஜிசி விதிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய குழு; உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்
யுஜிசி விதிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய குழு; உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தகவல்
ADDED : நவ 05, 2026 02:26 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:26 PM
புதுடில்லி: உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் ஜாதி பாகுபாட்டை தடுத்து சமத்துவத்தை ஊக்குவிக்க, யுஜிசி எனப்படும் பல்கலை மானியக் குழு புதிய விதிமுறைகளை உருவாக்கியது. இது மாணவர்களுக்கு எதிரான ஜாதி பாகுபாட்டை வெளிப்படுத்துவதாகக் கூறி கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. பழைய விதிமுறைகளே போதுமானதாக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
புதிய விதிமுறைகளை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள், புதிய விதிமுறைகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்ததுடன், பழைய விதிகளே தொடரும் என்று உத்தரவிட்டனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக மத்திய அரசும், யுஜிசியும் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்யவும் ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இன்று மத்திய அரசு பதில் மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில், யுஜிசி புதிய விதிமுறைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய குழு அமைப்பது குறித்து மத்திய அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது. எந்தவொரு மாணவரும் பாதிக்கப்படாத வகையில், இந்த விவகாரத்தை அரசு தீவிரமாக கவனத்தில் எடுத்துள்ளது, இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அப்போது, 'ஒவ்வொரு மாணவரின் நலன்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். இளைய தலைமுறையினர் சரியாக வழிநடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்,' என்று தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.