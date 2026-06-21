/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவாரூர்/ பெண்ணிடம் சில்மிஷம் மருத்துவர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:22 PM
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திருவாரூர்: பெண்ணிடம், சில்மிஷம் செய்த சித்த மருத்துவர் சரவணன், 52, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர் .
திருவா ரூர் அருகே, பவித்தரமாணிக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் சரவணன், 52. அப்பகுதியில், சித்த மருத்துவமனை நடத்துகிறார்.
இவரிடம் சிகிச்சை பெற, கொடிக்கால்பாளையத்தைச் சேர்ந்த திருமணமான, 30 வயது பெண், ஜூலை 27ல் வந்தார்.
அப்பெண், அடிக்கடி வாந்தி, மயக்கம் வருவதாக கூறியதற்கு, 'வர்ம சிகிச்சை மூலம் குணப்படுத்தி விடலாம்' என, சரவணன் தெரிவித்துள்ளார். அதன்பின், வர்ம சிகிச்சை அளித்த சரவணன், அப்பெண்ணின் உடலில், தவறான நோக்கத்தில் தொட்டதாக கூறப்படுகிறது.
திருவாரூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சரவணனை கைது செய்தனர்.