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﻿ மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு  கவுரவ விரிவுரையாளர் சிக்கினார்

﻿ மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு  கவுரவ விரிவுரையாளர் சிக்கினார்

ADDED : ஆக 12, 2026 11:26 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:26 PM

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திருவாரூர்: திருவாரூர் அரசு கலை கல்லுாரியில், கவுரவ விரிவுரையாளராக, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கள்ளப் பெரம்பூரை சேர்ந்த சதீஷ்குமார், 43, பணியாற்றி வருகிறார். கல்லுாரியில், முதலாம் ஆண்டு படித்து வரும், 17 வயது மாணவி ஒருவரிடம், வகுப்பறையில் சதீஷ்குமார், இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி வந்துள்ளார். மேலும், மொபைல்போனில் மாணவியை தொடர்பு கொண்டு, பாலியல் தொல்லை அளித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, மாணவி புகாரில், கல்லுாரி நிர்வாகம், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத நிலையில், நேற்று சதீஷ்குமார் மீது, திருவாரூர் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் மாணவி மனு அளித்தார்.

திருவாரூர் மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, சதீஷ்குமாரை நேற்று கைது செய்தனர். ஏற்கனவே, இதே கல்லுாரியில் விளையாட்டு பயிற்சிக்கு சென்ற மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த கல்லுாரி உடற்கல்வி ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது சம்பவம் நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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