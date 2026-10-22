/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவாரூர்/நகைக்காக மூதாட்டி கொலை மர்மநபர்களுக்கு வலை
UPDATED : அக் 19, 2026 07:16 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:20 PM
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திருவாரூர்: வலங்கைமான் பகுதியில், பெண் கொலை செய்யப்பட்டு, ஆறு சவரன் நகை திருடப்பட்ட சம்பவத்தில், மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவாரூர் மாவட்டம், வலங்கைமான் அருகே உத்தாணி பகுதியை சேர்ந்தவர் கலைச்செல்வி, 52. தனியாக வசித்தார். நேற்றுமுன்தினம், வீட்டில் கலைச்செல்வி ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடந்தார். வலங்கைமான் போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், கலைச்செல்வி அணிந்திருந்த செயின், தோடு, வளையல் உட்பட, ஆறு சவரன் நகை மாயமானதாக தெரிய வந்ததது. இதையடுத்து, நகைக்காக கலைச்செல்வியை மர்ம நபர்கள் கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில், வலங்கைமான் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, அப்பகுதியில் உள்ள 'சி.சி.டி.வி' கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.