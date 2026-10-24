பாலியல் புகாரில் சிக்கிய பா.ஜ., 'மாஜி' நிர்வாகிக்கு ஆதவராக போலீசாரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
பாலியல் புகாரில் சிக்கிய பா.ஜ., 'மாஜி' நிர்வாகிக்கு ஆதவராக போலீசாரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 23, 2026 10:58 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
திருவாரூர்: தமிழக பா.ஜ., மாநில பொதுச்செயலராக கருப்பு முருகானந்தம் பதவி வகித்தார். இந்நிலையில் கடந்த மாதம், பா.ஜ., இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவு செயலராக இருந்த திவ்யா சேஷாத்திரி, ஸ்ரீரங்கம் போலீசில், கருப்பு முருகானந்தம் மீது பாலியல் புகார் அளித்தார்.
மேலும், போட்டோக்களை 'மார்பிங்' செய்து, சமூக வலைதளங்களில், கருப்பு முருகானந்தம் வெளியிட்டுள்ளதாக கூறியிருந்தார். இதையடுத்து, கருப்பு முருகானந்தம் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
இதற்கிடையில் கருப்பு முருகானந்தம், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்தார். அம்மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. மேலும், மார்பிங் செய்யப்பட்ட போட்டோக்களை நீக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கருப்பு முருகானந்தம் மீது, பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை கண்டித்தும், அவரது குடும்ப பெண்களிடம், போலீசார் அத்துமீறி நடந்து கொள்வதாக கூறி, திருவாரூர் மாவட்டம், முத்துப்பேட்டையில் கருப்பு முருகானந்தம் ஆதரவாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நேற்று ஈடுபட்டனர்.
இதில், அகில இந்திய முக்குலத்தோர் பாசறை நிறுவனர் சிற்றரசு, வக்கீல் நேதாஜி, பா.ஜ., மேலிட பார்வையாளர் சிவா, புரட்சி சிங்கங்கள் அமைப்பின் பொதுச்செயலர் சிரஞ்சீவி உட்பட பா.ஜ., முன்னாள் நிர்வாகிகள், 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று, போலீசாருக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பினர்.