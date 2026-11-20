ADDED : நவ 20, 2026 07:22 PM
துாத்துக்குடி:
மீன்வளத்துறையின் தடையை மீறி, கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்த, நான்கு ‘பைபர்’ படகுகளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக, துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று (நவ.,19) மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என, தடை விதித்து மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இந்நிலையில், திரேஸ்புரம் விவேகானந்தர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த, 31 மீனவர்கள், நான்கு பைபர் படகுகளில் கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித்தனர். மேலும் அவர்கள், தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமடி வலையைப் பயன்படுத்தி மீன்பிடித்ததும் தெரியவந்தது.
இதையெடுத்து, மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் கடலோர பாதுகாப்பு அமலாக்கப் பிரிவு போலீசார், கடற்கரையில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
தடையை மீறி, கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்று கரை திரும்பிய, நான்கு படகுகளையும், அவர்கள் பிடித்து வந்த, 2,000 கிலோ மீன்களையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், தடை செய்யப்பட்ட, நான்கு சுருக்குமடி வலைகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இதுதொடர்பாக, 31 மீனவர்களிடமும் விசாரணை நடத்தினர். தடையை மீறியது மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட வலைகளை பயன்படுத்தியதற்காக மீனவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.