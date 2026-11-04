அதிகாரிகளுக்காக முடக்கப்பட்டுள்ளதா திருச்செந்துார் கோவில் தங்கும் விடுதிகள்?
அதிகாரிகளுக்காக முடக்கப்பட்டுள்ளதா திருச்செந்துார் கோவில் தங்கும் விடுதிகள்?
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:06 PM
துாத்துக்குடி: கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு, திருச்செந்துார் கோவில் வளாகத்தில் உள்ள பக்தர்கள் தங்கும் விடுதிகள், முன்பதிவு செய்ய முடியாத அளவுக்கு முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதால், பக்தர்கள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் கந்த சஷ்டி விழாவில், பல லட்சம் பக்தர்கள் கலந்து கொள்வர். இந்த ஆண்டுக்கான சஷ்டி விழா, நவ., 10ம் தேதி துவங்கி 16ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
இதில், சிகர நிகழ்ச்சியாக, 15ம் தேதி நடக்கும் சூரசம்ஹாரத்தில் மட்டும் 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் பங்கேற்பர். இந்நிலையில், பக்தர்கள் வசதிக்காக கோவில் வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள விடுதிகள், அதிகாரிகளுக்காக முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
பக்தர்கள் கூறியதாவது:
கந்த சஷ்டி விழாவையொட்டி தமிழகம் மட்டுமின்றி, வெளி மாநிலங்கள், வெளி நாடுகளில் இருந்து வரும் பக்தர்கள் ஆறு நாட்கள் திருச்செந்துாரில் தங்கியிருந்து விரதம் கடைப்பிடிப்பது வழக்கம். கடந்த காலங்களில் போதிய விடுதிகள் இல்லாததால், தனியார் விடுதிகளில் அதிக பணம் கொடுத்து தங்கினோம்.
ஆனால், ஹெச்.சி.எல்., நிறுவன சமூக பொறுப்பு நிதி மற்றும் தமிழக அரசு நிதியில் இருந்து பக்தர்கள் தங்கும் விடுதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
ஆறுமுகம் விடுதி இன்று முதலும், குமரவிடங்கன், விசாகன் ஆகிய விடுதிகள் வரும் 9ம் தேதியில் இருந்தும் 17ம் தேதி வரை, 150 அறைகள் முன்பதிவு செய்ய முடியாத அளவுக்கு முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை, அதிகாரிகளுக்காக முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், பக்தர்கள் கடந்த காலங்களை போல தனியார் தங்குமிடங்களை நாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம்.
உயர் அதிகாரிகள், செல்வாக்கு மிக்கவர்களுக்காக தங்கும் விடுதிகள் மறைமுகமாக முன்பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்த விவகாரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த, ஆன்லைன் முன்பதிவு முறையை நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில், ‘சஷ்டி காலங்களில் நீதிபதிகள், ஐ.ஏ.எஸ்., மற்றும் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள், 100க்கும் மேற்பட்டோர் வருவது வழக்கம். அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், பாதுகாப்பு பணிக்கு வரும் காவல் துறை அதிகாரிகளுக்காக விடுதி அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதனால், முன்பதிவு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்கள் தங்குவதற்காக சஷ்டி மண்டபம் மற்றும் ஒன்பது தற்காலிக குடில்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன’ என, தெரிவிக்கப்பட்டது.