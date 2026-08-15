அமைச்சர் ஆதவுக்கு மிரட்டல் தி.மு.க., பிரமுகர் மீது வழக்கு
அமைச்சர் ஆதவுக்கு மிரட்டல் தி.மு.க., பிரமுகர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 12, 2026 11:26 PM
துாத்துக்குடி: தமிழக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் வீடியோ வெளியிட்ட தி.மு.க., பிரமுகர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், சூரங்குடியை சேர்ந்த தி.மு.க., நிர்வாகி செல்வராஜ், 25, திருப்பூரில் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.
சட்டசபையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் பேச்சுக்களை சமூக வலைதளங்களில் பார்த்த செல்வராஜ், அவரை ஆபாசமாகவும், மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும் பேசி, வீடியோ ஒன்றை, தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், 'வாட்ஸாப்' குழுக்களிலும் அந்த வீடியோவை செல்வராஜ் பரப்பி உள்ளார்.
இதுகுறித்து, விளாத்திகுளம் த.வெ.க., கிழக்கு ஒன்றிய செயலர் தங்கமாரியப்பன், சூரங்குடி போலீசில் புகார் அளித்தார். போலீசார், செல்வராஜ் மீது வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.