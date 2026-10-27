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இரு குடும்பத்தினர் மோதல்: கல்லுாரி மாணவர் கொலை

இரு குடும்பத்தினர் மோதல்: கல்லுாரி மாணவர் கொலை

UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM

ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM

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UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM ADDED : அக் 26, 2026 09:12 PM

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துாத்துக்குடி: ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே, இரு குடும்பத்தினர் மோதலில் கல்லுாரி மாணவர் இசக்கிராஜா, 20, வெட்டிக்கொல்லப்பட்டார்.

துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஆழ்வார்கற்குளத்தை சேர்ந்த மாரியப்பன், 50, சுந்தர்ராஜன், 52, ஆகிய இருவரது குடும்பத்தினருக்கும் வீட்டின் முன், கழிவுநீர் செல்வது தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக முன்விரோதம் இருந்துள்ளது.

நேற்று (அக்.,25) இரவு, அப்பகுதி கோவிலில் நடந்த திருவிளக்கு பூஜையில் பங்கேற்ற இருவரது குடும்பத்தினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, கத்தி, வாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தாக்கிக்கொண்டனர்.

இந்த மோதலில், மாரியப்பன் மகன் இசக்கிராஜா உயிரிழந்தார். இவர், அந்த பகுதியில் உள்ள கல்லுாரியில் இரண்டாமாண்டு படித்தார். காயமடைந்த இரு தரப்பை சேர்ந்தவர்கள், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

ஸ்ரீவைகுண்டம் போலீசார், இசக்கிராஜா சடலத்தை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். இரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த, 14 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அப்பகுதியில், 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொலை சதவீதம் குறைவு


துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த வாரத்தில் மட்டும், ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட கொலைகள் அரங்கேறியதால், சட்டம் - ஒழுங்கு சீரழிந்துள்ளதாக, தி.மு.க., - எம்.பி., கனிமொழி, 'எக்ஸ்' தளத்தில் விமர்சித்திருந்தார்.
அதற்கு, மாவட்ட எஸ்.பி., சிவபிரசாத் பதில் அளிக்கையில், ''தொடர்ந்து நடந்துள்ள கொலைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ததில், தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப பிரச்னைகள், திடீர் ஆத்திரம் காரணமாக உள்ளது. அனைத்து வழக்குகளிலும் போலீசார் துரிதமாக செயல்பட்டு உள்ளனர்.
கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் வரை, 65 கொலை வழக்குகள் பதிவாகி இருந்தன. அதை ஒப்பிடுகையில் தற்போது, 59 கொலை வழக்குகள் பதிவாகி, 9.2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது,'' என்றார்.



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