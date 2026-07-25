தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தூத்துக்குடி/﻿ போலீஸ் தாக்கியதால் இறந்ததாக சர்ச்சை: வாலிபர் உடல் தகனம்

﻿ போலீஸ் தாக்கியதால் இறந்ததாக சர்ச்சை: வாலிபர் உடல் தகனம்

﻿ போலீஸ் தாக்கியதால் இறந்ததாக சர்ச்சை: வாலிபர் உடல் தகனம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:39 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:39 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

துாத்துக்குடி: போலீசார் தாக்கியதில் இறந்ததாக கூறப்பட்ட அருணாச்சலம், 24, என்ற வாலிபர் உடல், நேற்று தகனம் செய்யப்பட்டது.

துாத்துக்குடி, அமுதா நக ரை சேர்ந்த அருணாச்சலம், சட்டவிரோதமாக மது விற்றதாக, ஜூலை 17ல் தென்பாகம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வலிப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்த அருணாச்சலம், அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி, நேற்று முன்தினம் இறந்தார்.

போலீசார் தாக்கியதில் அவர் இறந்ததாக, பெற்றோர், உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டி, உடலை வாங்க மறுத்து போராடியதால், மாஜிஸ்திரேட் விஜய ராஜசேகர் பேச்சு நடத்தினார்.

அவரது முன்னிலையில், சிறப்பு டாக்டர்கள் குழுவினர் நேற்று பிரேத பரிசோதனை செய்தபின், உடல் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, தகனம் செய்யப்பட்டது.

சம்பவம் நடந்தபோது, தென்பாகம் போலீசில் பணியில் இருந்தவர்கள், அருணாச்சலத்தை கைது செய்த ஆறு போலீசார், ஜெயிலில் இருந்த மூன்று பேர் ஆகியோரிடம், மாஜிஸ்திரேட் விஜய ராஜசேகர், தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தினார்.

முதற்கட்ட பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில், அருணாச்சலத்தின் உடலில் காயங்கள் ஏதும் இல்லை என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், அவரது இறப்பிற்கான காரணம் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us