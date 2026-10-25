கார்கள் மோதி விபத்து தம்பதி உயிரிழப்பு

UPDATED : அக் 25, 2026 11:04 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:29 PM
துாத்துக்குடி: கார்கள் மோதிய விபத்தில், ஜீவானந்தம், 63, அவரது மனைவி சண்முகலட்சுமி, 59, உயிரிழந்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி, கசவன்குன்று கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜீவானந்தம். இவரது மனைவி சண்முகலட்சுமி. இருவரும், சங்கரன்கோவிலில் நடந்த வளைகாப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, காரில் இன்று (அக்.,25) வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். அவர்களது மகன் சித்துராஜ், 27, காரை ஓட்டினார்.
கழுகுமலை அருகே கல்லுாரணி பகுதியில், சென்று கொண்டிருந்த கார் மீது, எதிர் திசையில் வந்த மற்றொரு கார், நேருக்கு நேர் மோதியது. இதில் ஜீவானந்தம், சண்முகலட்சுமி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
சித்துராஜ், மற்றொரு காரின் டிரைவரான நாலாட்டின்புதுாரைச் சேர்ந்த கரண், 27, ஆகியோர் படுகாயமடைந்தனர்.
நாலாட்டின்புதுார் போலீசார், வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.