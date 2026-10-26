பைக் விபத்தில் சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர் பலி

UPDATED : அக் 26, 2026 10:30 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:57 PM
துாத்துக்குடி: மத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர் பைக் விபத்தில் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி சாஸ்த்ரிநகரைச் சேர்ந்த சாமிதுரை, 43, என்பவர் கடந்த, 2005 முதல், மத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படையில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
விடுமுறையில் சொந்த ஊருக்கு வந்த சாமிதுரை, நேற்று (அக்.,25) இரவு பைக்கில் தேவர்குளத்தில் உள்ள குலதெய்வம் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
கோவில்பட்டி -- திருநெல்வேலி நான்கு வழிச்சாலையில், மந்தித்தோப்பு அருகே அவர் சென்றபோது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக் சாலையோரத்தில் இருந்த மின்கம்பத்தில் மோதியது.
சம்பவ இடத்திலேயே சாமிதுரை உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து, கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
உயிரிழந்த சாமிதுரை உடலுக்கு திருவனந்தபுரம் மத்திய காவல் படை உதவி கமாண்டர் சரவணக்குமார் தலைமையில், 11 வீரர்கள் மரியாதை செய்து வீரவணக்கம் செலுத்தினர்.
அதன்பின், அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது. உயிரிழந்த சாமிதுரைக்கு பாஞ்சாலி என்ற மனைவியும், இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் உள்ளனர்.