திருச்செந்துார் கோவில் அன்னதான மண்டபத்தில் மதுபாட்டிலுடன் இருந்த நபருக்கு தர்ம அடி
திருச்செந்துார் கோவில் அன்னதான மண்டபத்தில் மதுபாட்டிலுடன் இருந்த நபருக்கு தர்ம அடி
UPDATED : அக் 20, 2026 09:42 PM
ADDED : அக் 20, 2026 09:08 PM
துாத்துக்குடி: திருச்செந்துார் கோவில் அன்னதான மண்டபத்தில் மதுபாட்டிலுடன் இருந்த நபருக்கு பக்தர்கள் தர்ம அடி கொடுத்து வெளியே அனுப்பிய சம்பரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நேற்று வழக்கத்தைவிட பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.
அன்னதான மண்டபத்தில் சாப்பிடுவதற்காக பல்லாயிரகணக்கான பக்தர்கள் வரிசையில் காத்திருந்தனர்.
அப்போது, மதுப்பிரியர் ஒருவர் மறைத்து வைத்திருந்த மது பாட்டில் ஒன்று திடீரென கீழே விழுந்து உடைந்தது.
அதில் இருந்து சிதறிய பீங்கான் பட்டதில் பத்து வயது சிறுவனுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதையெடுத்து, சிறுவனின் தந்தை மற்றும் வரிசையில் நின்ற பக்தர்கள் மது பிரியருக்கு தர்ம அடி கொடுத்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
கோவில் அன்னதான மண்டபத்தில் சாப்பிட காத்திருந்த நபர் மதுபாட்டிலுடன் சென்றது பக்தர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.