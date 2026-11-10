துப்பாக்கிசூட்டில் பாதித்தவர் மீது போதை கும்பல் தாக்குதல்
துப்பாக்கிசூட்டில் பாதித்தவர் மீது போதை கும்பல் தாக்குதல்
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:24 PM
துாத்துக்குடி: துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில் வலது காலை இழந்த பிரின்ஸ்டன், 34, என்பவர் மீது போதை கும்பல் சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
துாத்துக்குடி, மில்லர்புரத்தை சேர்ந்த பிரின்ஸ்டன், கடந்த 2018ல் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்ட கலவரத்தில், போலீசார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதில், வலது காலை இழந்தார். செயற்கைகால் பொருத்தப்பட்ட நிலையில், அவர் தற்போது யூனியன் அலுவலகத்தில் வேலைபார்த்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு பனிமயமாதா சர்ச்சுக்கு சென்றுவிட்டு, பிரின்ஸ்டன் மொபட்டில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, கடற்கரை சாலையில், திடீரென மொபெட் மீது அந்த வழியாக சென்ற பைக் மோதியதில் பிரின்ஸ்டன் கீழே விழுந்தார்.
மூன்று பேர் போதை கும்பல், அவரை செங்கல்லால் தாக்கியதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்தார்.
துாத்துக்குடி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.