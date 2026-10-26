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காட்டுப்பன்றிகள் தாக்கியதில் விவசாயி காயம்

காட்டுப்பன்றிகள் தாக்கியதில் விவசாயி காயம்

ADDED : அக் 23, 2026 04:33 AM

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ADDED : அக் 23, 2026 04:33 AM

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துாத்துக்குடி: காட்டுப்பன்றிகள் தாக்கியதில் விவசாயி காயமடைந்தார்.

துாத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் மற்றும்புதுார் தாலுகா பகுதிகளில் மானாவாரி நிலங்களில் பயிர்களை காட்டுப்பன்றிகள் சேதப்படுத்தும் சம்பவம் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், வவ்வால்தொத்தி பஞ்சாயத்து, ரெகுராமபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அஜித்குமார், 27, என்பவர் நண்பர்களுடன் நேற்று முன்தினம் இரவு தன் தோட்டத்தில் இருந்தபோது திடீரென காட்டுப்பன்றிகள் அவரை தாக்கியது.

சக விவசாயிகள் பன்றிகளை விரட்டி கொன்றனர். காயமடைந்த அஜித்குமாரை அருப்புக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

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