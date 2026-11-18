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பெண் டாக்டருக்கு திருமண டார்ச்சர் கொடுத்த விவசாயிக்கு காப்பு
பெண் டாக்டருக்கு திருமண டார்ச்சர் கொடுத்த விவசாயிக்கு காப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
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துாத்துக்குடி:
பெண் கால்நடை டாக்டருக்கு திருமண டார்ச்சர் கொடுத்த விவசாயியை, போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் தாலுகா, நொச்சிகுளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விவசாயி ஜேசுராஜ், 47. இவர், அந்த பகுதியில் உள்ள கால்நடை மருந்தகத்தில் பணிபுரியும் பெண் டாக்டர் ஒருவரை அடிக்கடி பின்தொடர்ந்து சென்றுள்ளார்.
தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு அவர் டார்ச்சர் கொடுத்துள்ளார். ஜேசுராஜிக்கு உடந்தையாக அதே பகுதியை சேர்ந்த ஜான்சன், 45, மரியஞானம், 43, செயல்பட்டுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட டாக்டர், சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். போலீசார் மூன்று பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்த நிலையில், ஜேசுராஜை நேற்று கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.