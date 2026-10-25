காட்டுப்பன்றிகளை வேட்டையாடிய விவசாயிகள்

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ADDED : அக் 04, 2026 09:19 PM
துாத்துக்குடி: விளாத்திகுளம் அருகே, விளை நிலங்களை சேதப்படுத்தி வரும் காட்டுப்பன்றிகளை விவசாயிகள் வேட்டையாடியனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில், மானாவாரி விவசாயம் நடைபெறும் இடங்களில் வழக்கமாக ஆடி மாதம் தொடங்கியதும் ராபி பருவத்தில் விவசாய பணிகளை விவசாயிகள் தொடங்குவது வழக்கம்.
இந்த ஆண்டு போதிய மழை இல்லாததால், விவசாய பணிகளை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. தற்போது பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கி உள்ளதால், விதைப்பு பணிகளை விவசாயிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
ஆனால், விதைப்பு மேற்கொண்ட நிலங்களில் காட்டுப்பன்றிகள் புகுந்து சேதப்படுத்தி வருவதால், விவசாயிகள் கவலையடைந்து உள்ளனர். இதுதொடர்பாக மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் காடுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.
தற்போது விதைப்பு பணிகள் தொடங்கிய முதல் கட்டத்திலேயே காட்டுப்பன்றிகள் தொல்லை அதிகரித்துள்ளதால், அரசை நம்பி பயனில்லை எனக்கருதி விவசாயிகள் நேரடியாக களமிறங்கி வேட்டையாடிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
விளாத்திகுளம் தாலுகா, குமரெட்டியபுரம், நாவலக்கம்பட்டி, துரைச்சாமிபூரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் இணைந்து, வேட்டை நாய்கள் வைத்திருப்பவர்கள் உதவியுடன், தங்கள் நிலங்களை பாழ்படுத்தும் காட்டு பன்றிகளை நேற்று வேட்டையாட தொடங்கினர்.
அதன்படி, 20 காட்டுப்பன்றிகளை வேட்டை நாய்கள் துணையுடன் அவர்கள் கொன்றனர். ஒவ்வொரு காட்டுப்பன்றியும், 100 கிலோ முதல், 120 கிலோ வரை எடை கொண்டவையாக இருந்தன. காட்டுப்பன்றிகள் தாக்கியதில், 3 வேட்டை நாய்களும் உயிரிழந்தன.
கரிசல் பூமி விவசாயிகள் சங்க தலைவர் வரதராஜன் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு ஆண்டும் காட்டுப்பன்றிகள், மான்கள், மயில்கள், முயல் உள்ளிட்ட விலங்குகளால் விவசாயம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுகிறது. தற்போது விதைப்பு பணிகள் தொடங்கிய நிலையில் காட்டுப்பன்றிகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து கடுமையாக சேதப்படுத்தி வருகின்றன.
பல ஆண்டுகளாக இந்த பிரச்னை குறித்து அரசுக்கு புகார் தெரிவித்தும், இதுவரை நிரந்தர தீர்வு காணப்படவில்லை. தற்போதைய அரசும் கண்டு கொள்ளவில்லை என்பதால், விவசாயிகள் இணைந்து காட்டுப்பன்றிகளை வேட்டையாடி உள்ளனர். இனியாவது அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.