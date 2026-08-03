/உள்ளூர் செய்திகள்/தூத்துக்குடி/ தனியார் கிடங்கில் தீ ரூ.25 கோடி பஞ்சு நாசம்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:56 PM
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துாத்துக்குடி: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவிலை சேர்ந்த ஜான் ரோசரி ஆல்பர்ட் என்பவருக்கு சொந்தமான கிடங்கு, துாத்துக்குடி சிப்காட் பகுதியில் உள்ளது. இங்கு, பஞ்சு மூட்டைகள் வைக்கப்பட்டு இருந்தன.
நேற்று முன்தினம் இரவு, திடீரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், பஞ்சு மூட்டைகள் எரிய தொடங்கியதால், சுற்றுவட்டார பகுதி முழுதும் கரும்புகை கிளம்பியது. தீயணைப்பு வீரர்கள், மூன்று மணி நேரம் போராடி, தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
இருப்பினும், கிடங்கில் இருந்த, 6,500 பஞ்சு மூட்டைகள் எரிந்து சேதமடைந்தன. அவற்றின் மதிப்பு, 25 கோடி ரூபாய் என, கூறப்படுகிறது. சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விசாரிக்கின்றனர்.