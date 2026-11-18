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முடி காணிக்கைக்கு வசூல் தட்டி கேட்டவர் மீது தாக்கு
முடி காணிக்கைக்கு வசூல் தட்டி கேட்டவர் மீது தாக்கு
ADDED : நவ 18, 2026 08:57 PM
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துாத்துக்குடி: திருச்செந்துார் கோவிலில், முடி காணிக்கைக்கு பணம் வசூலித்ததை தட்டி கேட்ட கணேசமூர்த்தி, 54, மீது, பணியாளர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், திசையன்விளையை சேர்ந்தவர் கணேசமூர்த்தி. இன்று (நவ.,18), துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துார் கோவிலுக்கு சென்றார். முடிகாணிக்கை செலுத்துவதற்காக அவர், மண்டபத்தில் வரிசையில் காத்திருந்தார்.
அப்போது, முடிகாணிக்கை செய்தவர்களிடம், ஊழியர்கள் சிலர், பணம் வசூலித்தனர். இதை, தட்டி கேட்ட கணேசமூர்த்தியை, பணியாளர்கள் தாக்கினர். புகாரில், போலீசார், விசாரித்து வருகின்றனர்.
பணியாளர்கள், கணேசமூர்த்தியை தாக்கும் வீடியோ, தற்போது, சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.
கோவில் நிர்வாகம், ‘சம்பந்தப்பட்ட பணியாளர்கள் மீது, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, தெரிவித்துள்ளது.