இரண்டு மாதத்தில் இருவருடன் திருமணம் கோவில்பட்டி ‘கல்யாண ராணி’ தலைமறைவு: பெற்றோராக நடித்த தரகர்களிடம் விசாரணை
இரண்டு மாதத்தில் இருவருடன் திருமணம் கோவில்பட்டி ‘கல்யாண ராணி’ தலைமறைவு: பெற்றோராக நடித்த தரகர்களிடம் விசாரணை
UPDATED : நவ 21, 2026 09:27 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:22 PM
துாத்துக்குடி: அடுத்தடுத்து இரண்டு வாலிபர்களை திருமணம் செய்து மோசடியில் ஈடுபட்ட கார்த்திகா, 26, தலைமறைவாகிவிட்டார். அவரது பெற்றோர் எனக்கூறிய தரகர்களிடம், போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி தாலுகா, ராஜிவ்நகரை சேர்ந்த கார்த்திகாவுக்கும், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், உப்புண்டார்பட்டியை சேர்ந்த சித்தார்த்தன், 31, என்பவருக்கும் செப்., 13ல் திருமணம் நடந்தது.
பெண் பார்த்து கொடுத்த தரகர்களுக்கு, 3 லட்சம் ரூபாயும், கார்த்திகாவுக்கு 3 சவரன் நகைகளையும் சித்தார்த்தன் குடும்பத்தினர் வழங்கியுள்ளனர். திருமணம் முடிந்த இரண்டாவது நாளில், தன் தாய்க்கு உடல்நிலை சரியில்லை எனக்கூறி, கார்த்திகா கோவில்பட்டி சென்றுவிட்டார். மருத்துவ காரணங்களை கூறி, தீபாவளி பண்டிகைக்கு கூட அவர் தஞ்சாவூர் செல்லாமல் இருந்துள்ளார்.
பொறுமையிழந்த சித்தார்த்தன், நேற்று குடும்பத்தினருடன் கோவில்பட்டியில் உள்ள கார்த்திகா வீட்டிற்கு சென்றபோது, அவரது பெற்றோர் எனக்கூறிய மாரியப்பன், முனீஸ்வரி ஆகியோர் வீட்டில் இருந்துள்ளனர்.
அதே சமயத்தில், நாமக்கல் மாவட்டம், பூச்சத்திரத்தை சேர்ந்த ரஞ்சித்குமார், 32, என்பவர், கார்த்திகாவை தேடி அங்கு வந்துள்ளார். நவ., 1ம் தேதி, தனக்கும், கார்த்திகாவுக்கும் திருமணம் நடந்ததாக சித்தார்த்தன் குடும்பத்தினரிடம் அவர் கூறியதை கேட்டதும், அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
செப்டம்பரில் சித்தார்த்தனையும், நவம்பரில் ரஞ்சித்குமாரையும் அடுத்தடுத்து திருமணம் செய்த கார்த்திகா, தற்போது தலைமறைவாகிவிட்டார். கோவில்பட்டி மேற்கு போலீசில் சித்தார்த்தன், ரஞ்சித்குமார் புகார் அளித்தனர்.
விசாரணையில், மாரியப்பனும், முனீஸ்வரியும் திருமண தரகர்கள் என, தெரியவந்தது. போலீசார் அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த திருமண மோசடியில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது என்பது, கார்த்திகா பிடிபட்ட பிறகே தெரியவரும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.