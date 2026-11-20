திருச்சி மலைக்கோட்டை மீது ஏறி தற்கொலைக்கு முயன்றவர் மீட்பு
திருச்சி மலைக்கோட்டை மீது ஏறி தற்கொலைக்கு முயன்றவர் மீட்பு
ADDED : நவ 20, 2026 08:19 PM
திருச்சி: திருச்சி மலைக்கோட்டை மீது ஏறி, நேற்று (நவ.,19) இரவு தற்கொலைக்கு முயன்ற செந்தில்குமார், 47, என்பவரை, போலீசார் மீட்டனர்.
திருச்சியில், 273 அடி உயரம் உள்ள மலைக்கோட்டை குன்றில் தாயுமானவர் கோவிலும், குன்றின் உச்சியில் உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலும் உள்ளன. நேற்று முன்தினம் இரவு, கோவையை சேர்ந்த செந்தில்குமார், மலைக்கோட்டை குன்றின் உச்சியில் கார்த்திகை தீபக்கொப்பரை மீது ஏறி, தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
கோட்டை போலீசார் மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர், அவரை சமாதானப்படுத்த முயன்றனர். அப்போது, ‘20க்கும் மேற்பட்டோர், அரிவாள் போன்ற ஆயுதங்களுடன், என்னை கொலை செய்ய காத்திருக்கின்றனர். உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது’ எனக்கூறிய செந்தில்குமார், கொப்பரையில் இருந்து இறங்கி, குன்றின் ஆபத்தான பகுதிக்கு சென்றார்.
பல மணி நேரம் போராடி, அவரை சமாதானப்படுத்திய தீயணைப்பு துறையினர் இரவு, 12:30 மணியளவில் பத்திரமாக மீட்டனர். கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.