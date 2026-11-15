போலி ரசீது மூலம் பக்தர்களிடம் பணம் வசூல் சிவன் கோவில் செயல் அலுவலர் ‘சஸ்பெண்ட்’
போலி ரசீது மூலம் பக்தர்களிடம் பணம் வசூல் சிவன் கோவில் செயல் அலுவலர் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
துாத்துக்குடி:
போலி ரசீதுகள் வாயிலாக பக்தர்களிடம் பணம் வசூலித்த புகாரில், சிவன் கோவில் செயல் அலுவலர் தமிழ்செல்வி, 46, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார்.
துாத்துக்குடி பாகம்பிரியாள் உடனுறை சங்கரராமேஸ்வரர் கோவில் செயல் அலுவலராக, 2023 முதல் பணியாற்றி வந்தவர் தமிழ்செல்வி.
கோவிலுக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தை குறைந்த குத்தகைக்கு ஏலம் விட்டு, அதில் வர்த் தக ரீதியாக சந்தை அமைக்க உடந்தையாக இருந்ததாக, 2024ல் இவர் மீது புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக நம் நாளிதழிலில் செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து, அந்த குத்தகை ரத்து செய்யப்பட்டது.
மேலும், சிவன் கோவிலை ஒட்டிய வைகுண்டபதி பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேக நன்கொடை பெறுவதில் போலி மற்றும் பழைய ரசீதுகளை பயன்படுத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
சமீபத்தில், புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைகளில் பழைய ரசீதுகள் வாயிலாக பணம் வசூலிக்கப்பட்டு, கோவில் கணக்குக்கு வரவு வைக்கப்படவில்லை என, புகார் எழுந்தது.
இந்நிலையில், இரு ஆய்வாளர்கள் தலைமையிலான குழுவினர், கணக்குகளை தணிக்கை செய்ததில், முறைகேடு நடந்தது உறுதியானது.
இதையடுத்து, கோவில் செயல் அலுவலர் தமிழ்செல்வியை சஸ்பெண்ட் செய்து, இணை கமிஷனர் ரொஜாலி சுமைதா நேற்று முன்தினம் உத்தரவிட்டார்.