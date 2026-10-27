திருச்செந்துாரில் திடீரென உள்வாங்கிய கடல்

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ADDED : அக் 26, 2026 09:02 PM
துாத்துக்குடி: திருச்செந்துாரில், 75 அடி தொலைவுக்கு கடல் திடீரென உள்வாங்கியதால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கடற்கரை பகுதியில், அமாவாசை மற்றும் பவுர்ணமி நாட்களையொட்டி கடல் உள்வாங்கி காணப்படுவது வழக்கம்.
நேற்று முன்தினம் பவுர்ணமி என்பதால், நேற்று திடீரென கடல், 75 அடி தொலைவுக்கு உள்வாங்கியது. கோவில் முன்புள்ள கடற்கரையில் செல்வ தீர்த்தம் பகுதி வரை, 500 மீ., நீளத்திற்கு கடல் உள்வாங்கியதால், பாசி படிந்த பாறைகள் அதிகளவில் வெளியே தெரிந்தன.
பாறைகளுக்கு இடையே பழமையான சேதமடைந்த கற்சிலைகளும் காணப்பட்டன. அந்த சிலைகளை உரிய முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதற்கிடையே, கோவில் கடற்கரை பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் மூலம் அந்த சிலைகள் மற்றும் கழிவுகள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன.