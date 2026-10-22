சிறுமிக்கு கொலை மிரட்டல் த.வெ.க.,வினர் மீது வழக்கு
சிறுமிக்கு கொலை மிரட்டல் த.வெ.க.,வினர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 16, 2026 08:34 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:10 PM
துாத்துக்குடி: பெற்றோருடன் ஏற்பட்ட தகராறில், 13 வயது சிறுமிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக, த.வெ.க., பிரமுகர்களான அண்ணன், தம்பி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் தாலுகா, நெடுங்குளத்தை சேர்ந்த சந்தனராஜ், 34, ஜான்சன், 31. த.வெ.க., பிரமுகர்களான இவர்களுக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த ஒரு குடும்பத்தினருக்கும் முன்விரோதம் இருந்தது.
அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த, 13 வயது சிறுமி சாலையில் தனியாக நடந்து சென்றபோது, சந்தனராஜியும், ஜான்சனும் வழிமறித்து தகராறு செய்துள்ளனர். சிறுமியின் தந்தை குறித்து அவதுாறாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசிய அவர்கள், சிறுமிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர்.
அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமி, வீட்டிற்கு சென்று தன் தாயிடம் நடந்த சம்பவம் குறித்து தெரிவித்துள்ளார். அவர் அளித்த புகாரில், சந்தனராஜ், ஜான்சன் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் சாத்தான்குளம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.