அமைச்சருக்கு எதிராக வாயில் கருப்பு துணி கட்டி கிராம மக்கள் போராட்டம்
அமைச்சருக்கு எதிராக வாயில் கருப்பு துணி கட்டி கிராம மக்கள் போராட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:45 PM
துாத்துக்குடி: அமைச்சர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் வாயில் கருப்பு துணி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் தாலுகா, பாஞ்சாலங்குறிச்சி பஞ்சாயத்தில் வீரன் சுந்தரலிங்கனார் வாரிசுகள் 200 பேருக்கு 1997ல் வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட்டது. அந்த பகுதியில் மேலும் 470 ஆதி திராவிட பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்டது.
அந்த பகுதியில் தனிநபர்கள் சிலர் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளது தொடர்பாக வீரன் சுந்தரலிங்கனார் குடியிருப்பு மக்கள் மாவட்ட கலெக்டர், தாசில்தார் ஆகியோரிடம் மனு கொடுத்தனர்.
மேலும், தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வான சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் மதன்ராஜாவிற்கும் அவர்கள் கோரிக்கை மனு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால், அந்த பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை நேற்று திறக்க சென்ற அமைச்சர் மதன்ராஜாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் வாயில் கருப்பு துணி கட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் போலீசார் பேச்சு நடத்தியதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.