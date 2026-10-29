நான்கு சவரன் நகைக்காக பெண் வெட்டிக்கொலை

ADDED : அக் 28, 2026 10:41 PM
துாத்துக்குடி: நான்கு சவரன் நகைக்காக, வீட்டில் தனியாக இருந்த சசிகலா, 46, என்பவரை வெட்டிக்கொன்ற உறவினர் விக்னேஸ்வரன், 22, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
துாத்துக்குடி, கந்தன் நகரை சேர்ந்த சித்திரவேல் மனைவி சசிகலா, 46. சித்திரவேல் கேரளாவில் வேலை பார்த்து வருகிறார். சசிகலா இன்று (அக்.,28) வீட்டில் தனியாக இருந்தபோது, வாலிபர் ஒருவர் அவரை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு, 4 சவரன் நகை, மொபைல் போன் பறித்துச் சென்றார்.
மாவட்ட எஸ்.பி., சிவபிரசாத், தென்பாகம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். சம்பவம் நடந்த இரண்டு மணி நேரத்தில், சசிகலாவின் உறவினரான விக்னேஷ்வரன் என்ற வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
எஸ்.பி., சிவபிரசாத் கூறுகையில், ‘‘ஒரு வாரத்தில், துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 8 கொலைகள் நடந்துள்ளன. இந்த சம்பவங்களில் தொடர்புடைய யார் மீதும் இதுவரை எந்த வழக்குகளும் இல்லை,’’ என்றார்.