வீடு புகுந்து பெண் வெட்டிக்கொலை சாத்தான்குளம் அருகே கொடூரம்
வீடு புகுந்து பெண் வெட்டிக்கொலை சாத்தான்குளம் அருகே கொடூரம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:40 PM
துாத்துக்குடி:
சாத்தான்குளம் அருகே, வீடு புகுந்து மேரி விஜிலா, 48, என்பவரை வெட்டிக்கொலை செய்த பரோட்டா மாஸ்டர் ஞானபிரகாஷ், 23, மேரி விஜிலாவின் கணவர், மகனையும் அரிவாளால் வெட்டி, இரு மகள்களை கடத்தி சென்ற சம்பவம் பர பரப்பை ஏற்படுத்தியது. அவரை கைது செய்த போலீசார், இரு மகள்களை மீட்டனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், முதலுாரை சேர்ந்தவர் முத்துகிருஷ்ணன், 50. இவரது மனைவி மேரி விஜிலா. தம்பதிக்கு, 16, 14 வயதில் இரு மகள்கள், பிளசன்ட் ராஜா, 12, என்ற மகன் உள்ளனர்.
நேற்று அதிகாலை, 2:00 மணியளவில், முத்துகிருஷ்ணனின் வீட்டின் பின்வாசல் வழியே புகுந்த மர்மநபர், திடீரென அரிவாளால் அவரை வெட்டினார்.
அலறல் கேட்டு எழுந்த மேரி விஜிலா, பிளசன்ட் ராஜா தடுக்க முயன்றதால், அவர்களுக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்தது.
இதில், மேரி விஜிலா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தந்தை, மகன் படுகாயடைந்தனர்.
அப்போது, இரு மகள்களையும் அரிவாளை காட்டி மிரட்டிய மர்ம நபர், அவர்களை பைக்கில் கடத்தி சென்றார்.
தட்டார்மடம் போலீசார், காயமடைந்த இருவரையும், மேரி விஜிலா உடலையும் மீட்டு, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையில், இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது, ஆனந்தபுரத்தை சேர்ந்த பரோட்டா மாஸ்டர் ஞானபிரகாஷ் என, தெரியவந்தது.
அவரது வீட்டில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட, மேரி விஜிலாவின் இரு மகள்களை மீட்ட போலீசார், ஞானபிரகாஷை கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘மேரி விஜிலாவின், 16 வயது மகளுடன், ஞானபிரகாஷ் நெருங்கி பழகியுள்ளார். அவரை திருமணம் செய்து தரும்படி கேட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது’ என்றனர்.
காவல் துறையின் தோல்வி
நள்ளிரவில் ஆயுதத்துடன் ஒருவர் சுதந்திரமாக உலா வந்து, வீடு புகுந்து தாக்குகிறார் என்றால் அது, காவல் துறையின் தோல்வி. இரவில் வீட்டில் உறங்கும்போது கூட, மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. தமிழகம் முழுதும், மக்களின் பாதுகாப்பை காவல்துறை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- அன்புமணி, தலைவர், பா.ம.க.,