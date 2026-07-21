/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பத்தூர்/ மாவட்ட வன அலுவலகத்தில் 1.5 டன் செம்மரம் கடத்தல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:48 AM
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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தன மரக்கிடங்கில், 100 டன் அளவிற்கு, விலை உயர்ந்த சந்தன மரங்கள் உள்ளன. அதோடு, 100 டன்களுக்கும் மேலாக செம்மரமும் இந்த கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இங்கு கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் வனத்துறையினர் சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த, 18ம் தேதி நள்ளிரவு, வன அலுவலகத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை 'ஆப்' செய்துவிட்டு, ஒன்றரை டன் மதிப்புள்ள, 55 செம்மரக்கட்டைகள் கடத்தப்பட்டுள்ளன. வனத்து றையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.