3 திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபர் கைது

UPDATED : அக் 28, 2026 01:14 AM
ADDED : அக் 28, 2026 01:14 AM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, மூன்று திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட வாலிபரை போலீசார் கைது செய்து, 7 சவரன் நகையை பறிமுதல் செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், குரிசிலாப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சங்கீதா, 27. இவர் வீட்டில், 14 சவரன் நகை திருட்டு போனது. அதேபோல, ஆண்டியப்பனுார் பகுதியை சேர்ந்த ராஜதிலகம் என்பவரை, அவரது வீட்டில் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, 19 சவரன் நகை மற்றும் 1.25 லட்சம் ரூபாய், கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது.
மேலும், பெருமாப்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த சகாதேவன் என்பவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 4 பவுன் நகை திருடப்பட்டது. இந்த மூன்று சம்பவங்களும் கடந்த, 3 மாதங்களுக்கு முன் நடந்தது. இது குறித்து குரிசிலாப்பட்டு போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். இதில், ஆலங்காயம் அடுத்த பெத்துாரை சேர்ந்த சக்திவேல், 21, என்பவரை நேற்று கைது செய்து, அவரிடமிருந்து, 7 பவுன் நகையை பறிமுதல் செய்து, தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.