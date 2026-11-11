/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பத்தூர்/மின்னல் தாக்கி 7 ஆடுகள் பலி: பெண் படுகாயம்
UPDATED : நவ 05, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:18 PM
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வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடி அருகே மின்னல் தாக்கியதில், 7 ஆடுகள் பலியாகின, பெண் படுகாயமடைந்தார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், பரவக்குட்டை அடுத்த, கரிகாலன் கொட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் லட்சுமி, 45. இவர் தனக்கு சொந்தமான ஆடுகளை, அப்பகுதியில் உள்ள காப்பு காடு பகுதியில் நேற்று (நவ.,4) மாலை, 5:00 மணி அளவில் மேய்த்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது திடீரென பலத்த மழை மற்றும் இடி, மின்னல் தாக்கியதில், 7 ஆடுகள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகின. மின்னல் தாக்கியதில், லட்சுமி மயக்கமடைந்தார். அக்கம் பக்கத்தினர் லட்சுமியை மீட்டு, திருப்பத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். வாணியம்பாடி தாலுகா போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.