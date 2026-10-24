டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து 7,000 லிட்டர் பால் நாசம்

UPDATED : அக் 19, 2026 07:18 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:20 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே, பால் டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், 7,000 லிட்டர் பால் கொட்டி ஆறாக ஓடியது.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த கணவாய் புதுாரில், தனியார் நிறுவன பால் டேங்கர் லாரி, 7,000 லிட்டர் பால் ஏற்றி கொண்டு, மலையாம்பட்டு பகுதி நோக்கி நேற்று அதிகாலை, 3:00 மணியளவில் சென்றது. மாரப்பட்டு - வடசேரி சாலையில், வடசேரி அருகே சென்றபோது, அது குறுகிய சாலை என்பதாலும், தற்போது பெய்து வரும் மழையால் தார் சாலையை ஒட்டிய மண் சாலையில் நீர் தேங்கி ஈரப்பதம் அதிகமாக இருந்ததாலும், அவ்வழியாக லாரியை முந்த முயன்ற பைக்கிற்கு வழி விடுவதற்காக லாரியை, அதன் டிரைவர் ஓரமாக ஒதுங்கிய போது, மண் சாலையில் லாரி இறங்கியதில் கவிழ்ந்தது.
இதில் டேங்கரில் இருந்த, 7,000 லிட்டர் பால் சாலையிலும், அதன் அருகிலுள்ள வயலிலும் கொட்டி ஆறாக ஓடியது. லாரி டிரைவர் மோகன், 40, லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார். உமாரபாத் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.