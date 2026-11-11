பெண் வியாபாரியிடம் 8 பவுன் நகை பறிப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:56 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே சாலையோர பூண்டு பெண் வியாபாரியிடம், 8 பவுன் நகையை பறித்து கொண்டு தப்பி சென்ற, இரண்டு பைக் கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், சின்னகந்திலி பகுதியை சேர்ந்தவர் அமுதா, 55. இவர் வீட்டின் எதிரே சாலையோர கடை அமைத்து வெங்காயம், பூண்டு வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இன்று (நவ.,10) காலை, 11:00 மணி அளவில் கடையில் அமர்ந்திருந்தபோது, பைக்கில் இருவர் பூண்டு வாங்குவதுபோல் விலை கேட்டு, எடை போடுமாறு கூறி திசை திருப்பினர்.
அமுதா பூண்டு எடை போட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில், திடீரென அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த, 8 பவுன் நகையை பறித்து கொண்டு, பைக் கொள்ளையர்கள் தப்பி சென்றனர். இது குறித்து, கந்திலி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.