ஜி.ஹெச்.,சில் உள்நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சைகளுக்கு காப்பீடு தொகை வசூல்
ஜி.ஹெச்.,சில் உள்நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சைகளுக்கு காப்பீடு தொகை வசூல்
ADDED : செப் 26, 2026 03:53 AM
திருப்புத்துார்: முதலமைச்சர் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்திலிருந்து, அரசு மருத்துவமனைகளில், உள்நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு, அனைத்து சிகிச்சைகளுக்கும், காப்பீடு தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது.
அரசு மருத்துவமனைகளில், முன்பு முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ், முதன்மையான அறுவை சிகிச்சை போன்றவற்றிற்கு மட்டுமே, காப்பீட்டு தொகை நிறுவனங்களிடமிருந்து வசூலித்து, மருத்துவமனை நிதியில் சேர்க்கப்பட்டது.
தற்போது, காப்பீட்டுத் தொகை, 5 லட்சத்திலிருந்து, 20 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக, அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகளில் கூடுதலாக, பல சிகிச்சைகளுக்கு காப்பீடுத்தொகை பெற அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது நாய்க்கடி, விஷக்கடி, சளி, சுவாச பிரச்னையால் பாதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெறும் உள் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சைகளுக்கும், காப்பீடுத்தொகை சிகிச்சை பெறுபவரின் குடும்ப காப்பீட்டு தொகையிலிருந்து வசூலிக்கப்பட்டு, மருத்துவமனை நிதியில் சேர்க்கப்படுகிறது.
உதாரணமாக நாய்கடிக்கு, காப்பீட்டு தொகையிலிருந்து, 500 ரூபாய் எடுக்கப்படுகிறது. சிகிச்சை பெறுபவரின் மொபைல் போனுக்கு ஒரு ஓ.டி.பி., எண் செல்கிறது. அவரது அனுமதியுடன் காப்பீட்டு நிறுவனம், தொகைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறது.
எவ்வளவு தொகை அனுமதியானது என்பதற்கான குறுந்தகவலும், சிகிச்சை பெறுபவரின் மொபைல் போனுக்கு, காப்பீடு நிறுவனம் அனுப்புகிறது. இவ்வாறு பெறப்படும் தொகை, அரசு மருத்துவமனை பராமரிப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.