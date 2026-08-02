ரூ.13 லட்சம் ஜி.எஸ்.டி., பாக்கி கட்டட தொழிலாளி அதிர்ச்சி
ரூ.13 லட்சம் ஜி.எஸ்.டி., பாக்கி கட்டட தொழிலாளி அதிர்ச்சி
ADDED : ஆக 02, 2026 01:09 AM
திருப்பத்துார்: கட்டட தொழிலாளிக்கு, 13 லட்சம் ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி., பாக்கி எனக்கூறி, வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டதால் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.
திருப்பத்துார் அடுத்த, திருமால் நகரைச் சேர்ந்த கட்டட தொழிலாளி ராஜா, 57. திருப்பத்துார் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் கணக்கு வைத்துள்ளார். நேற்று, அவரது சொந்த தேவைக்காக பணம் எடுக்க வங்கிக்கு சென்றார்.
வங்கி ஊழியர்கள், 'உங்கள் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது' என, தெரிவித்தனர்.
அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில், கர்நாடகா வணிகவரித்துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வந்தது. அதில், 'பெங்களூரில் 'உட்லேண்ட் என்டர்பிரைசஸ்' நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும், அதன் மூலம், 13 லட்சம் ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
'அதை உடனடியாக கட்ட வேண்டும்' என, குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதனால், கட்டட தொழிலாளி செய்வதறியாமல் திகைத்து போயுள்ளார்.