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போலீஸ்காரர் வீட்டில் நகை திருடியவர் கைது

போலீஸ்காரர் வீட்டில் நகை திருடியவர் கைது

UPDATED : அக் 19, 2026 07:18 PM

ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM

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UPDATED : அக் 19, 2026 07:18 PM ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM

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திருப்பத்துார்: கந்திலி அருகே, போலீஸ்காரர் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, நகை திருடியவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருப்பத்துார் மாவட்டம், கெஜல்நாயக்கன் பட்டியை சேர்ந்தவர் சக்கரவர்த்தி, 49. முன்னாள் ராணுவ வீரர். தற்போது இவர், திருப்பத்துார் மாவட்ட எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் ஆயுதப்படை போலீஸ்காரராக பணிபுரிகிறார். கடந்த ஜூன், 11ம் தேதி அவரின் மகனுக்கு உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார். அந்த நேரத்தில், அவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து வீட்டிலிருந்த, 18 சவரன் நகை, 3,000 ரூபாய் திருட்டு போனது.

கந்திலி போலீசார் அப்பகுதி, 'சிசிடிவி' கேமரா கொண்டு விசாரணை நடத்தினர். இதில், விருதுநகரை சேர்ந்த பிரபு, 50, என்பவர் நகை திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரிந்து, நேற்று முன்தினம் அவரை கைது செய்து, அவரிடமிருந்து, 14 சவரன் நகையை மீட்டனர். கைதான பிரபு மீது ஏற்கனவே, 20க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்கு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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