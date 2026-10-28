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போதையில் நண்பனின் கழுத்தை கத்தியால் அறுத்த வாலிபர்
போதையில் நண்பனின் கழுத்தை கத்தியால் அறுத்த வாலிபர்
ADDED : அக் 23, 2026 04:34 AM
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திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆரிப் நகரை சேர்ந்த நண்பர்கள் அர்பஸ், 24, மற்றும் ஜீசன், 19.
இருவரும் மது அருந்துவது, கஞ்சா அடிப்பது, போதை அளிக்கும் பஞ்சர் ஒட்ட பயன்படும் பேஸ்ட் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். நேற்று மாலை, 5:00 மணியளவில் இருவரும், பஞ்சர் ஒட்டும் பேஸ்ட்டை பயன்படுத்தி, போதையில் மொபைல்போனில் பாட்டு கேட்டு கொண்டிருந்தனர். ஜீசனின், புளூடூத் ஹெட் செட்டை பயன்படுத்தி அர்பஸ் பாட்டு கேட்டு கொண்டிருந்தார். அதை தர கேட்டு மறுத்ததால், அவரது கழுத்தை, ஜீசன் கத்தியால் அறுத்து விட்டு தப்பினார். ரத்தம் வழிந்த நிலையில் மயங்கி கிடந்த அர்பசை, அவரது குடும்பத்தினர் மீட்டு, கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். திருப்பத்துார் டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.