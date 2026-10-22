சிறுமிக்கு குழந்தை பிறந்த வழக்கு முதியவருக்கு 20 ஆண்டு சிறை
சிறுமிக்கு குழந்தை பிறந்த வழக்கு முதியவருக்கு 20 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 16, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:46 PM
திருப்பத்துார்: ஆம்பூர் அருகே, சிறுமியை முதியவர் கர்ப்பமாக்கியதில், குழந்தை பிறந்தது. இது தொடர்பான வழக்கில் முதியவருக்கு, 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்துள்ள பெரியாங்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தொழிலாளி சேகர், 64. இவர் கடந்த, 2024ம் ஆண்டு, 13 வயது சிறுமியை கட்டாயப்படுத்தி மிரட்டி அடிக்கடி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார். இதில், சிறுமி கர்ப்பமடைந்து குழந்தை பெற்றார்.
இது குறித்து ஆம்பூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சேகரை போக்சோவில் கைது செய்தனர். இது குறித்த வழக்கு, திருப்பத்துார் மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
நேற்று முன்தினம் வழக்கை நீதிபதி செல்வம் விசாரித்து, சேகருக்கு, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு, 5 லட்ச ரூபாய் ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகையை அரசு வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.